Batistuta: "La mia vita è la Fiorentina. Ecco perchè sono andato alla Roma..."

La bandiera della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta ha parlato a Fox Sport, queste le sue parole:“La Fiorentina è la mia vita. A Firenze mi amano, a tal punto che dovetti andare alla Roma per avere un...

La bandiera della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta ha parlato a Fox Sport, queste le sue parole:

“La Fiorentina è la mia vita. A Firenze mi amano, a tal punto che dovetti andare alla Roma per avere una nuova sfida e perché mi sentivo troppo comodo. Se andavo a letto alle 9 di mattina e la gente mi dava ragione.

Quando ho lasciato la Fiorentina a Firenze mi hanno odiato. Ora, quando sono tornato a Firenze ho preso cinque taxi e in tre il conducente si è messo a piangere per l’emozione. Queste sono le cose più belle, ti gratificano tanto.

A Firenze non potevo nemmeno andare a cena al ristorante, ora da qualche anno le cose sono migliorate. Il David di Donatello ad esempio l’ho visto per la prima volta tre anni fa, perché ci sono sempre duemila persone (ride ndr). Abitavo a duecento metri e non potevo andarci. Adesso mi riconoscono ma sono più tranquilli. Ho le chiavi della città e ho contatti che mi facilitano le entrate nei musei. Il centro di Firenze l’ho visto due volte in dieci anni, potevo andarci solo in certi orari..."