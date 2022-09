Batistuta: “Al gol contro la Fiorentina i giocatori non sapevano se abbracciarmi o lasciarmi solo”

Gabriel Batistuta ha parlato dal Festival dello Sport di Trento organizzato da La Gazzetta dello Sport, questo il suo racconto sul gol segnato contro la Fiorentina con la maglia della Roma:

“Noi siamo stati prima di tutto professionisti seri, per la Fiorentina ho lasciato le mie caviglie e tutte le gocce di sudore per vincere qualcosa, ho dato tutto quello che avevo per provare a farlo. A Roma volevano vincere lo scudetto, che io non avevo, mi sono dato da fare per vincerlo, ad un certo punto mi sono trovato la Fiorentina davanti e ci sono riuscito a metà a fare il professionista, ho segnato e quello è stato un momento strano, anche i ragazzi della Roma sapevano quello che sentivo io nei confronti della Fiorentina e non sapevano se lasciarmi tranquillo o abbracciarmi.”

IL RETROSCENA DI BUCCHIONI