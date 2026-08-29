Bati-Rui, brividi al Franchi: le leggende viola riabbracciano Firenze nel giorno del Centenario

Batistuta e Rui Costa sono tornati a Firenze per celebrare i 100 anni del club ed hanno lasciato parole d'amore per Firenze e la Fiorentina

Certe storie non finiscono mai davvero. E quella tra Firenze, la Fiorentina, Gabriel Batistuta e Manuel Rui Costa è una di quelle destinate a vivere per sempre. Nel giorno del Centenario viola, le due grandi icone degli ultimi trent’anni non hanno voluto mancare all'appuntamento con la storia, tornando al Franchi per festeggiare insieme alla loro gente.

Il Re Leone e il numero 10 portoghese sono stati tra i grandi protagonisti della celebrazione. Due simboli di una Fiorentina che, tra gli anni Novanta e l'inizio del nuovo millennio, aveva conquistato il cuore di una città intera. Il loro ritorno ha riacceso ricordi, emozioni e soprattutto l'affetto di un popolo che non li ha mai dimenticati.

A prendere per primo la parola è stato Gabriel Omar Batistuta. Il Re Leone ha parlato dell'emozione di tornare al Franchi e di ritrovare una tifoseria che per lui ha sempre rappresentato qualcosa di speciale: “Tornare qui è un'emozione enorme, condividere il campo con tante leggende. Tante le conoscevo, altre no, ma è un piacere sapere che nella loro vita hanno vestito e onorato la maglia viola. Guardo i tifosi, la Fiesole che non vedevo da anni, ed è bellissimo. La Fiorentina e Firenze mi sono mancati tanto, le mie cose migliori da calciatore le ho fatte su questo campo e in questo stadio e ogni volta che penso al calcio penso alla Fiorentina”.

Poi è stato il turno di Manuel Rui Costa, che ha raccontato il significato speciale del suo ritorno a Firenze: “Non sono venuto solo per la gente, ma anche per me perché qui ho vissuto i sette anni più belli della mia vita”.

Parole che raccontano più di qualsiasi trofeo il legame tra il portoghese e Firenze. Sette anni indimenticabili, vissuti con la maglia viola e diventati parte integrante della storia del club.

Due dichiarazioni diverse, ma unite dallo stesso sentimento: l'amore per Firenze e per la Fiorentina. Nel giorno del Centenario, Batistuta e Rui Costa hanno dimostrato ancora una volta di essere molto più che due ex campioni. Sono parte della storia viola, simboli di un'epoca e protagonisti di un legame che il tempo non è riuscito a scalfire. [Foto Sky Sport]