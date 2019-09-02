Basile: "Se ai tifosi proponessero di scegliere uno tra De Paul o Spalletti, molti sceglierebbero il secondo"

Il corrispondente Massimo Basile ha commentato su Twitter la partita di campionato della Fiorentina contro il Genoa: "La nota positiva è che abbiamo una proprietà americana. La nota negativa è che abb...

Il corrispondente Massimo Basile ha commentato su Twitter la partita di campionato della Fiorentina contro il Genoa: "La nota positiva è che abbiamo una proprietà americana. La nota negativa è che abbiamo una squadra americana. La difesa e il centrocampo da Mls. Montella ha i tempi di reazione di Dazn. Lo dica che ci hanno regalato il rigore. Sarebbe la cosa più coraggiosa di questo giorno. Ci salveremo, divertendoci. Siamo già al punto che se ai tifosi proponessero di scegliere uno tra De Paul o Spalletti, molti sceglierebbero il secondo".