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Basile: "Commisso ha messo Chiesa accanto a Ribery per farlo diventare un top europeo"

Il giornalista Massimo Basile tramite il profilo di Twitter ha commentato la vittoria della Fiorentina a San Siro contro il Milan: "Giocare con il maestro Ribery è stata la scelta più preziosa che Chi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2019 22:46
Basile: "Commisso ha messo Chiesa accanto a Ribery per farlo diventare un top europeo" -
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Il giornalista Massimo Basile tramite il profilo di Twitter ha commentato la vittoria della Fiorentina a San Siro contro il Milan: "Giocare con il maestro Ribery è stata la scelta più preziosa che Chiesa potesse fare per la sua carriera. Anche se lui non lo sapeva. Rocco Commisso gliel’ha messo accanto per fargli capire che non è arrivato a Firenze per pettinare le bambole ma per vincere. Chiesa è sbocciato. Diventerà top europeo e segnerà a valanga se alzerà lo sguardo di dieci centimetri. Sul rigore il portiere del Milan Donnarumma si è mosso in largo anticipo però Chiesa non l’ha visto. Ma grazie a quell’errore, abbiamo potuto vedere poi la gemma di Ribery".

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