Baroni re dei cambi in Serie A: ben 15 gol e assist arrivati dalla panchina. Palladino in quarta posizione

Come riportato da Transfermarkt in una speciale graduatoria, Marco Baroni, dopo 15 giornate è il migliore allenatore per cambi/qualità. Dalla panchina il neo allenatore biancoceleste ha effettuato 73...

Come riportato da Transfermarkt in una speciale graduatoria, Marco Baroni, dopo 15 giornate è il migliore allenatore per cambi/qualità. Dalla panchina il neo allenatore biancoceleste ha effettuato 73 cambi riuscendo a cambiare spesso la partita con ben 15 gol+assist. In seconda posizione troviamo invece l'attuale mister della capolista Atalanta con 71 cambi effettuati con 13 gol+assist che arrivano dalle "seconde linee". In terza posizione Fabio Pecchia del Parma, con una differenza di 73 cambi e 12 "bonus", mentre leggermente fuori dal podio troviamo Raffaele Palladino e la Fiorentina con 69 cambi effettuati e 8 gol e assist che per il momento stanno facendo volare la formazione gigliata tra le migliori squadre del nostro campionato. Di conseguenza tutta la classifica:

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-ha-8-punti-in-piu-rispetto-alla-stagione-23-2410-la-lazio-e-11-latalanta/280199/