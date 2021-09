Barone: “Vlahovic offeso e insultato da tifosi dell’Atalanta. Rigore? Ci sono delle regole”

Joe Barone, dg della Fiorentina, ha così parlato a DAZN dopo la vittoria in casa dell’Atalanta: “Risultato importante, Italiano è stato bravo a girare la formazione e i giocatori hanno risposto bene, siamo soddisfatti: abbiamo gestito la velocità e mantenuto il ritmo che Vincenzo chiedeva. Siamo strafelici in una giornata importante per gli americani, l’anniversario dell’11 settembre. Sono dispiaciuto per quanto accaduto sul lato del rispetto: non ha senso, nello sport, quello che ha passato Vlahovic oggi in due situazioni. Prima di tirare il rigore, i tifosi cantavano certe cose verso Dusan… Lo stesso al momento dell’intervista post-partita… Insulti. Abbiamo una bellissima famiglia, ma stiamo coi piedi per terra. Ci godiamo questa vittoria ma siamo solamente all’inizio, prepariamoci per la prossima”.

Qualche replica alle lamentele sull’arbitraggio dall’Atalanta?

“No, è inutile. Ci sono regole che ciascuno di noi rispetta, non sono un arbitro ma mi è sembrato di aver visto buone decisioni in questa partita”. Lo scrive TMW

