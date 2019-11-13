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Barone: "Stiamo costruendo il futuro con Montella. Serve tempo e pazienza per competere.."

Il dirigente della Fiorentina Joe Barone ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento a Firenze. Queste le sue parole raccolte ai media presenti, fra cui Tuttomercatoweb.com:"Stiamo costr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2019 23:52
Barone: "Stiamo costruendo il futuro con Montella. Serve tempo e pazienza per competere.." - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il dirigente della Fiorentina Joe Barone ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento a Firenze. Queste le sue parole raccolte ai media presenti, fra cui Tuttomercatoweb.com:
"Stiamo costruendo il futuro della Fiorentina, ci vorrà del tempo per costruire la Fiorentina che verrà e lo stiamo facendo con Montella". Ko di Cagliari? "Devo dire che ho visto i ragazzi consapevoli e vogliosi di ripartire, capita di avere un passaggio a vuoto. Siamo molto ottimisti per il centro sportivo di Bagno a Ripoli". Montella? "Ha la nostra fiducia, é totzlmentw dentro il nostro progetto futuro. Abbiamo chiesto pazienza appena arrivati, sapevamo delle difficoltà. Non vedo tutta questa pressione su Vincenzo, sappiamo di questo risultato molto negativo. ". Mercato di gennaio? "Stiamo monitorando tutto ciò che ne puo scaturire. Ovviamente il mercato di gennaio è sempre molto complicato”.

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