Barone: “Stiamo aiutando Nzola, domenica ha fatto l’assist. Mercato? Siamo pronti per migliorare”

Joe Barone ha parlato dal Viola Park intervistato dai bambini della scuola elementare, queste le parole del direttore generale della Fiorentina:

“Sono direttore generale da quando abbiamo comprato la Fiorentina, dal 6 giugno 2019, questa è la mia quinta stagione che sono qui a Firenze. Ho sognato di diventare giocare, sono cresciuto a New York, ho giocato a calcio da dilettante, qui a Firenze non ho avuto ancora tempo di giocare, mi piace farlo.

Il giocatore che ho sempre ammirato tanto, che ho anche conosciuto, è Pelè. Nzola? Lui è un goleador, ha sempre segnato nella sua carriera, sta attraverso un periodo in cui non sta segnando. Domenica ha fatto l’assist a Bonaventura per il suo grandissimo gol, ha dato l’appoggio per il gol da fuoriclasse di Jack. Noi lo stiamo aiutando ad essere molto più tranquillo, a non pensare alla pressione del gol che manca.

Su Bonaventura siamo stati molto bravi e intelligenti, non lo abbiamo pagato, era in scadenza di contratto, è importante che lui stia facendo un bel percorso, sta alzando molto la Viola, è importante lui continui cosi gli rinnoviamo il contratto. Orgoglioso della tifoseria, domenica ci hanno dato grande forza, i nostri tifosi vanno aiutare chi è in difficolta a Campi, un grande orgoglio per noi.

Siamo preparati per gennaio, il nostro scouting gira tutto il mondo, i nomi non li posso fare se no la squadra alza il prezzo e diventa più costoso. Vediamo cosa succede da qui al primo di gennaio, siamo in grado di intervenire per migliorare la squadra”

