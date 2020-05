“Che cosa succederà con questa stagione – ha detto Joe Barone a Sportbusiness.com – non lo sappiamo, dipende da cosa vorrà fare il Governo. Ciò vale anche per i protocolli da adottare. Commisso? È sempre trasparente con tutti, sia con i dipendenti che con i tifosi. La comunicazione per lui è un aspetto molto importante e per questo stiamo facendo un grande lavoro sui canali ufficiali viola. Sicuramente il calo di turisti che ci sarà a Firenze causa coronavirus colpirà anche noi”.