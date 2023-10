Barone rivela: “Italiano non mi hai mai detto che voleva andare via. I contatti si rispettano. Uomini di parola”

Una stagione, quella passata, da due finali perse. Eppure un centro sportivo da sogno e un progetto che trasuda futuro promettente. La Fiorentina sta rifiorendo gradualmente, e non solo in Serie A, come ha voluto evidenziare anche il direttore generale Joe Barone:

“Il nostro è un modello basato sui principi dell’università americana. Un modello destinato – spiega il dirigente ai taccuini de Il Mattino – nello stesso modo a generi e generazioni ovvero a donne e uomini a partire dai bambini e bambine fino agli adulti”.

Il calcio italiano ha certamente bisogno della spinta della nuova proprietà della Viola, che da tempo ricorda quanto servano “impianti funzionali, moderni e accoglienti. Non serve ristrutturare impianti che hanno già problemi, ma costruire stadi moderni”.

Tra l’altro la Fiorentina è stato proprio quel bacino sfiorato dal Napoli quest’estate, quando si pensò a Vincenzo Italiano per il post Spalletti: “Ma aveva un contratto. E i contratti si rispettano. Mi sembra che anche De Laurentiis la pensi così. Noi siamo persone di parola. E Vincenzo non è mai venuto da me a dire che voleva andare via. Un contratto è un contratto”. Lo scrive TMW

