Barone: "Ribery? Per la Juve sarà pronto. Franck è un'immagine, la sua maglia è la più venduta"

Al Corriere Fiorentino Barone su Ribery dice che: "La sua maglia in città è la più richiesta. Sta vedendo più di tutti i calciatori anche rispetto agli scorsi anni. Franck è un'immagine a livello mond...

Al Corriere Fiorentino Barone su Ribery dice che: "La sua maglia in città è la più richiesta. Sta vedendo più di tutti i calciatori anche rispetto agli scorsi anni. Franck è un'immagine a livello mondiale, oltre a quanto fatto nella sua carriera è quel giocatore che porterà la Fiorentina un passo avanti. Sta lavorando tanto, ha bisogno solo di un po' di tempo per essere in piena forma ma con la Juventus sono sicuro che si farà trovare pronto".