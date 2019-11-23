Barone-Pradè ieri a Londra. Visita al c.s. del Tottenham e contatto con il West Ham per Haksabanovic?
Ieri Barone e Pradè attraverso un volo privato sono andati a Londra e rientrati a Firenze in serata. Diverse sono le ipotesi legate a questo viaggio, una è una nuova possibile verifica da parte dei du...
Ieri Barone e Pradè attraverso un volo privato sono andati a Londra e rientrati a Firenze in serata. Diverse sono le ipotesi legate a questo viaggio, una è una nuova possibile verifica da parte dei due dirigenti viola del centro sportivo del Tottenham di cui la Fiorentina ha preso il suo spunto per progettare la nuova "Casa Viola"a Bagno a Ripoli. Spunta anche la possibilità di una visita ai dirigenti del Chelsea, oppure i due rappresentanti della Fiorentina interessati già per il mercato di gennaio al giovane centrocampista Sead Haksabanovic del West Ham ora in prestito al Norrkoping potrebbero aver colto l'occasione per parlare di lui. Il costo del cartellino del montenegrino classe '99 è alto, visto che è stato acquistato giovanissimo per 3 milioni. Questo è quanto scrive La Nazione.