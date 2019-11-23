Barone-Pradè ieri a Londra. Visita al c.s. del Tottenham e contatto con il West Ham per Haksabanovic?

Ieri Barone e Pradè attraverso un volo privato sono andati a Londra e rientrati a Firenze in serata. Diverse sono le ipotesi legate a questo viaggio, una è una nuova possibile verifica da parte dei du...

A cura di Redazione Labaroviola 23 novembre 2019 11:55

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