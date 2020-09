Barone-Pradè a Milano per piazzare gli esuberi. Biraghi resta alla Fiorentina, rinnovo vicino

Da ieri Joe Barone e Daniele Pradè, duo di mercato della Fiorentina sono a Milano. Il compito? Sfoltire la rosa della Fiorentina piena di giocatori che non rientrano nel progetto viola. Tra di essi poteva esserci anche Cristiano Biraghi ma non è così. L’esterno ha avuto un colloquio con Iachini, filtra positività sul suo rinnovo con aumento con i viola. Un ingaggio che andrebbe a sommarsi ai già più di 60 milioni attuali. In entrata proseguono i contatti con Torreira. Bonaventura? A giorni può essere un nuovo calciatore della Fiorentina. Il sogno per l’attacco? Andrea Belotti, alla prima i viola l’avranno contro. Lo riporta La Nazione.

