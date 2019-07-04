Barone: "Pradè è stato sempre la prima scelta. Ci saranno novità nell'organigramma"

Queste le parole di Joe Barone in conferenza stampa per la presentazione del d.s. Pradè: “Giornata importante per una persona importante e grazie a tutti di essere qui. Grazie a Diego ed Andrea Della...

Queste le parole di Joe Barone in conferenza stampa per la presentazione del d.s. Pradè: “Giornata importante per una persona importante e grazie a tutti di essere qui. Grazie a Diego ed Andrea Della Valle per il lavoro svolto in Fiorentina, il grazie va al Comune di Firenze e soprattutto ad i tifosi viola anche a New York dove tutti ci hanno accolto molto bene. La Fiorentina è conosciuta in tutto il mondo. Sono una persona semplice, e mi piace girare la città. Pradè è stata sempre la prima ed unica scelta, le altre notizie non erano vere. Abbiamo scelto Daniele per il suo passato in viola e l’ho conosciuto molti anni fa. Qui ha fatto bene come in altre società. Conosce bene il calcio italiano ed internazionale. Siamo assieme ogni giorno e questo è importante, ed è quello che vuole Commisso. Puntiamo a costruire una società solida con calma, ma ambiziosa. La nostra tifoseria è molto importante e legata alla società, e tutti noi abbiamo tanto rispetto per loro. In questi giorni è uscito l’organigramma, nei prossimi giorni verrà cambiato e presentato perché ci saranno novità. Io sarò l’uomo di Commisso a Firenze”.