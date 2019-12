Nel giorno della presentazione di Beppe Iachini ha parlato anche il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, queste le sue parole:

“Abbiamo sentito Commisso due minuti fa che vi manda un saluto a tutti. Per prima cosa la Fiorentina vuole ringraziare Montella per la serietà e l’impegno. E’ stata una scelta dolorosa ma necessaria. Vogliamo rivedere la Fiorentina ammirata a inizio stagione. Serviva una svolta importante e abbiamo scelto Iachini perché è la persona giusta per rimanere legati ai nostri tifosi. I tifosi sono una cosa importante per noi. Giuseppe è uno che è legato alla tifoseria, allo stadio e alla città. Ha già vissuto anni bellissimi a Firenze. Sappiamo l’impegno che mette nel suo lavoro. Sappiamo che dobbiamo intervenire nel mercato per migliorare la rosa e ne parlerà Pradè. Abbiamo massima fiducia in Pradè e lo dico con la massima serietà. Abbiamo iniziato con 75 giocatori, abbiamo una rosa molto giovane e un progetto basato sulla crescita. Stiamo seguendo la strada giusta e abbiamo bisogno di pazienza da parte di tutti”.