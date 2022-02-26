Barone: "Europa? Giochiamo e sogniamo, ma ci sono step da fare. Parole d'ordine? Continuità"

Le parole di Joe Barone ai microfoni di Dazn durante il pre-partita di Sassuolo-Fiorentina

Il direttore generale Joe Barone è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il pre-partita di Sassuolo-Fiorentina. Ecco le sue parole: "Vorrei innanzitutto precisare che che è il nostro no alla guerra. Ci serve pace in questo momento ed un esempio per i bambini. Europa? Giochiamo e sogniamo. Ovviamente ci sono degli step da fare. La società pensa alla singola partita. Ci sono tanti sogni ma oggi è una gara delicata fatta di piccoli momenti da gestire. Parlo di continuità che è la parola del giorno. Calcio contro la guerra? Domani a Firenze avremo i sindaci del Mediterraneo anche se il Papa non verrà. Avevo preparato una maglia per lui, spero di dargliela al più presto".

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