Labaro Viola

Barone: "Europa? Giochiamo e sogniamo, ma ci sono step da fare. Parole d'ordine? Continuità"

Le parole di Joe Barone ai microfoni di Dazn durante il pre-partita di Sassuolo-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 febbraio 2022 20:30
Barone: "Europa? Giochiamo e sogniamo, ma ci sono step da fare. Parole d'ordine? Continuità" - MILAN, ITALY - JULY 29: Joe Barone of ACF Fiorentina attends the Serie A 2019/2020 fixture unveiling on July 29, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images for Lega Serie A)
MILAN, ITALY - JULY 29: Joe Barone of ACF Fiorentina attends the Serie A 2019/2020 fixture unveiling on July 29, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images for Lega Serie A)
News
Fiorentina
Barone
Sassuolo
Dazn
Condividi

Firenze, stadio A.Franchi, 21.09.2021, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il direttore generale Joe Barone è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il pre-partita di Sassuolo-Fiorentina. Ecco le sue parole: "Vorrei innanzitutto precisare che che è il nostro no alla guerra. Ci serve pace in questo momento ed un esempio per i bambini. Europa? Giochiamo e sogniamo. Ovviamente ci sono degli step da fare. La società pensa alla singola partita. Ci sono tanti sogni ma oggi è una gara delicata fatta di piccoli momenti da gestire. Parlo di continuità che è la parola del giorno. Calcio contro la guerra? Domani a Firenze avremo i sindaci del Mediterraneo anche se il Papa non verrà. Avevo preparato una maglia per lui, spero di dargliela al più presto".

LEGGI ANCHE:

FORM. UFFICIALE: IKONE, DRAGOWSKI E AMRABAT TITOLARI, FUORI BONAVENTURA E GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/form-ufficiale-ikone-dragowski-e-amrabat-titolari-fuori-bonaventura-e-gonzalez/167045/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok