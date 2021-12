Barone: “Dobbiamo proteggere i presidenti dei club: sono a rischio. Lottiamo per nuove regole”

Il direttore generale Joe Barone è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita Hellas Verona-Fiorentina per parlare nuovamente della tematica agenti-giocatori-club. Ecco le sue parole: “Bisogna proteggere gli investitori, ovvero i proprietari dei club. Servono regole per proteggere i presidenti delle squadre di calcio. E invece sono più a rischio i proprietari rispetto gli agenti oi giocatori. Stiamo lottando per regole nuove dentro la FIFA e penso che Infantino l’anno prossimo ne farà di nuove. Spero che siano nuove regole importanti per tutto il mondo”.

