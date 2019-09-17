Barone: "Con l'Atalanta dobbiamo vincere. Non parliamo di stadio. Siamo penultimi ma siamo solo all'inizio del campionato"

Queste le parole rilasciate a Villa Vittoria da Joe Barone: "Per noi e i nostri sponsor è una bellissima serata. Questo è solo l'inizio di partnership con aziende toscane. Bisognerà parlare di Montell...

Queste le parole rilasciate a Villa Vittoria da Joe Barone: "Per noi e i nostri sponsor è una bellissima serata. Questo è solo l'inizio di partnership con aziende toscane. Bisognerà parlare di Montella e del suo staff visto che con i 3 difensori abbiamo fatto una bella partita. Io ed il ds Pradè siamo sempre vicini alla squadra. Con l'Atalanta dobbiamo vincere. Adesso non parliamo di stadio, ci godiamo la festa. Si, siamo penultimi ma ci sono ancora tantissime partite da giocare, abbiamo fiducia nel nostro organico".