Queste sono altre parole rilasciate a Tiki Taka da Joe Barone:

“Ribery? Ha dato qualcosa in più soprattutto a livello di spogliatoio alla nostra squadra. In Serie A c’è bisogno di top player. Con Commisso vogliamo vedere quanti più calciatori possibili che possano onorarci con la maglia della Nazionale, intendo Chiesa e Castrovilli ma ci sono anche altri bravi giovani. Chiesa? Sta facendo un’ottima stagione giocando in un ruolo diverso da quello in cui è nato. È il futuro del nostro club. Stadio? Siamo al lavoro con il Comune”.

“Io sono molto legato a Pradè ma è una cosa reciproca, mi ha fatto conoscere molta gente nel calcio italiano. Commisso? Lo sento 10 volte al giorno vuole essere sempre aggiornato”.

“Speriamo un giorno di portare il nostro club in Europa, oltre al centro sportivo vogliamo tanto realizzare il nuovo impianto, è la cosa più importante per puntare a grandi obiettivi”.