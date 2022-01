Barone annuncia: “Vlahovic? Chiesta chiarezza ma niente. Cessione? Noi siamo disponibili”

Joe Barone ha rilasciato un’intervista nell’edizione odierna de La Nazione, ecco altre sue parole: “Vlahovic? Qualche inglese è su di lui, ma l’accordo non c’è e non ci può essere, noi siamo a disposizione. Apertura da parte del calciatore? No, zero, avevo chiesto al suo agente di essere chiari ma nulla. È il gruppo che fa la differenza in una squadra”.

LEGGI ANCHE, BUCCHIONI: “VLAHOVIC AL BAYERN MONACO PISTA CONCRETA PER GIUGNO, ARIA DI ROTTURA CON LEWANDOWSKI”