Barone annuncia: “Niente inaugurazione del Viola Park il 5 settembre, non abbiamo l’agibilità”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato della situazione riguardante l’agibilità del Viola Park per permettere l’ingresso ai tifosi, queste le sue parole:

“Stiamo cercando un modo, lavorando insieme, per arrivare al più presto possibile, seguendo le regole, all’agibilità del Viola Park. Abbiamo tanto partite che si giocheranno qui, dalla primavera al femminile, al momento manca il pubblico che viene a vedere gli allenamenti, una mancanza molto importante per la squadra e per i nostri stessi tifosi. Abbiamo quindi parlato di un’apertura del 5 di settembre, data che sarebbe stata l’inaugurazione del Viola Park, abbiamo cancellato questa data e la faremo molto più avanti. Prima dobbiamo avere la certezza che si possano giocare le partite e poi possiamo fare l’inaugurazione del Viola Park.

Il 5 non ci sarà questa inaugurazione, era la data scelta e pensata, la spostiamo. Adesso dobbiamo pensare a dove giocare le prime partite, la partita del 3 settembre della primavera non la possiamo giocare qui. Dobbiamo seguire tutte le regole per avere l’agibilità con la commissione e stiamo lavorando insieme per tutti questi dettagli. Ci sono dei campi che abbiamo l’agibilità ma in quei campi non abbiamo gli spalti e sono campi di allenamento. Lavoriamo dentro le regole, vogliamo rispettarle e stiamo lavorando con i comuni per arrivare ad avere l’agibilità.

Siamo dispiaciuti perchè avevamo programmato tante cose, ci aspettavamo i tifosi al fianco della squadra, è un qualcosa che manca a tutti. Sono esperienze bellissime, dobbiamo lavorare per avere l’agibilità. Siamo sempre dalla stessa parte con le istituzioni per questo”

