Barák saluta la Fiorentina: è fatta con l’Apoel, contratto di due anni dopo l’accordo saltato a luglio

Il centrocampista ceco lascia Firenze e riparte da Cipro. L’intesa con l’Apoel era stata già raggiunta a luglio, ma l’operazione era poi saltata

È ormai fatta per il trasferimento di Antonín Barák dalla Fiorentina all’Apoel. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista ceco è pronto a lasciare il club viola e a firmare un contratto di due anni con la società cipriota.

Una trattativa che arriva dopo un primo tentativo andato a vuoto. Già lo scorso luglio, infatti, Fiorentina e Apoel avevano trovato un accordo per il trasferimento di Barák, ma l’operazione era successivamente saltata.

Ora, però, le parti sono tornate a lavorare e hanno raggiunto nuovamente l’intesa definitiva. Barák si prepara così a chiudere la sua esperienza a Firenze e a iniziare una nuova avventura con l’Apoel.