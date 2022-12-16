Barak rivela: "Quello con cui parlo di più è Jovic. Sogno finale di Conference con la Fiorentina a Praga"

Curiosità? Facevo il portiere, mi piace fare surf e ho giocato a basket fino ad otto anni per poi scegliere il calcio

Antonin Barak ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del suo inizio d'avventura con la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

Centrocampo e alternanza con Bonaventura? Bonaventura è un giocatore esperto dal punto di vista tecnico: il vantaggio mio e di Bonaventura è che possiamo coprire più ruoli. Abbiamo cambiato a centrocampo in base agli avversari che dovevamo affrontare e abbiamo ottenuto i risultati, ma il mister ha nella testa sempre il 433.

Conference? Il mio sogno, quando ho saputo che la finale a Praga, era di giocarla ed io punterò tutto su quello. Il Braga è un avversario forte e sarà una partita molto aperta. Segnare nella finale sarebbe bellissimo, ma sarebbe già bellissimo portare la Fiorentina in finale.

Infortuni? Ogni squadra con questi ritmi post covid hanno infortunati, non esistono titolari o non titolari. Sono contentissimo per come sta crescendo Ikonè e anche lo stesso Kouamè che ha aiutato tantissimo la squadra. Siamo molto forti e se cresciamo con i risultati possiamo avvicinarci a squadre come Napoli e Milan.

Problema gol? Abbiamo lavorato tanto perchè si parlava tantissimo di questo: il gol mancava, c'era stress, non arrivavano i risultati...Io penso che mancava andare in area con più giocatori e coprire gli spazi, poi c'è stata anche sfortuna come con il Riga all'andata.

Jovic? Parliamo spesso perchè da quando è arrivato mi interessava il suo passato al Real ed in Germania, gli dicevo di stare sereno per sbloccarsi: nel minutaggio che ha giocato ha fatto tanti gol e dimostra di essere forte. Mi aspetto tanto da lui perchè in allenamento segna sempre e mi trovo bene con lui perchè so i movimenti che fa e dove vuole il pallone per segnare. Questo è un vantaggio anche per me perchè so dove mettere la palla.

Riscatto? Sto bene qua, mi trovo bene con tutti e anche mia moglie lo è: della Fiorentina mi piace proprio il club ed i loro obiettivi. Il Viola Park ti fa capire che è una società seria e avevo tanta voglia di giocare l'Europa. A Firenze c'è tanto verde anche per portare fuori il bambino e stare bene insieme."

BARAK SI RACCONTA

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