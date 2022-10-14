Barak: "Grazie per il supporto! Spero di darvi ancora tante soddisfazioni con la maglia della Fiorentina"
Antonin Barak si è calato perfettamente nella realtà della Fiorentina. Ieri è arrivato il suo secondo gol in maglia viola in Conference League. Su Instagram il calciatore ha voluto festeggiare la vitt...
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2022 21:00
Antonin Barak si è calato perfettamente nella realtà della Fiorentina. Ieri è arrivato il suo secondo gol in maglia viola in Conference League. Su Instagram il calciatore ha voluto festeggiare la vittoria con gol contro gli Hearts: “Grazie per il supporto! Spero di darvi ancora tanti soddisfazioni con la mia squadra”.
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