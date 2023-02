Barak carico: “Anche quando ti manca qualcosa devi avere mentalità, poi il gol arriva”

Il giocatore della Fiorentina Barak ha commentato a DAZN la vittoria della sua squadra. Queste le sue parole: “Sono felice che il mio gol abbia aiutato per i tre punti. L’Hellas è forte in casa, io lo so bene, siamo felici di aver dato continuità ai risultati. Dobbiamo crescere anche sotto porta, e in questo senso i tre gol fatti sono un buon segnale. Anche se a volte ti manca qualcosa, devi sempre avere la mentalità giusta, perché prima o poi il gol arriva”.

I TIFOSI DEL VERONA INSULTANO ITALIANO