Balotelli a pranzo con Corvino a Firenze? Impazza il dubbio viola

La notizia circola già da ieri, Mario Balotelli ieri a pranzo con il direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino presso Villa Cora, a due passi dal centro della città. Questa notizia non sta...

La notizia circola già da ieri, Mario Balotelli ieri a pranzo con il direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino presso Villa Cora, a due passi dal centro della città. Questa notizia non sta avendo conferme ma già altre testate stanno rilanciando la notizia. Tra i tifosi viola già impazza il sogno di avere in squadra il centravanti italiano ma per adesso la trattativa sembra soltanto agli inizi. Sempre che questo incontro fiorentino fosse davvero confermato.

Ecco la foto di Balotelli a Villa Cora