“Dzeko l’attaccante più forte mai avuto dalla Roma? Non so – ha detto l’ex attaccante di Fiorentina e Roma al Corriere dello Sport, Abel Balbo -, non riesco a tener fuori da questa classifica persone come batistuta, Montella e Voeller. Somiglianza con Batistuta? No, assolutamente, sono opposti. Bati non aveva la smetta tecnica di Dzeko ma d’altra parte aveva quella voglia di mangiarsi la porta che il bosniaco non ha”.