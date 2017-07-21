Labaro Viola

Badelj sempre più lontano dal rinnovo con i viola, lo vogliono Milan, Atletico Madrid, Lazio e Valencia

Anche il futuro di Milan Badelj alla Fiorentina non è assolutamente scontato, c'è un contratto in scadenza e il rinnovo è lontano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2017 11:08
Badelj sempre più lontano dal rinnovo con i viola, lo vogliono Milan, Atletico Madrid, Lazio e Valencia - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Fiorentina
Milan
Atletico Madrid
Badelj
Condividi

Spunta un’altra pretendente per Badelj. Sul centrocampista della Fiorentina ci sarebbe anche l’Atletico Madrid, oltre a Milan, Lazio e Valencia. I Colchoneros, però, potrebbero tesserare il croato solo a gennaio visto il blocco del mercato estivo. L’ipotesi rinnovo con la Fiorentina che si fa dunque sempre più remota.
Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok