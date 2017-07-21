Badelj sempre più lontano dal rinnovo con i viola, lo vogliono Milan, Atletico Madrid, Lazio e Valencia

Anche il futuro di Milan Badelj alla Fiorentina non è assolutamente scontato, c'è un contratto in scadenza e il rinnovo è lontano

A cura di Redazione Labaroviola 21 luglio 2017 11:08

Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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