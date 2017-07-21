Badelj sempre più lontano dal rinnovo con i viola, lo vogliono Milan, Atletico Madrid, Lazio e Valencia
Anche il futuro di Milan Badelj alla Fiorentina non è assolutamente scontato, c'è un contratto in scadenza e il rinnovo è lontano
A cura di Redazione Labaroviola
21 luglio 2017 11:08
Spunta un’altra pretendente per Badelj. Sul centrocampista della Fiorentina ci sarebbe anche l’Atletico Madrid, oltre a Milan, Lazio e Valencia. I Colchoneros, però, potrebbero tesserare il croato solo a gennaio visto il blocco del mercato estivo. L’ipotesi rinnovo con la Fiorentina che si fa dunque sempre più remota.
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