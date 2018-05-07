Badelj-Pioli: quando il futuro sta in un semplice abbraccio

Come riporta giustamente La Nazione l'abbraccio di ieri a fine partita tra Pioli e Badelj è stato davvero molto emozionante. Questo è il classico caso quando un abbraccio non è difficile da tradurre:...

Come riporta giustamente La Nazione l'abbraccio di ieri a fine partita tra Pioli e Badelj è stato davvero molto emozionante. Questo è il classico caso quando un abbraccio non è difficile da tradurre: l’allenatore viola ha capito che il croato vuole rimanere e prolungare il suo contratto. Per Firenze, per la maglia viola e, perché no, per il ricordo di Astori. Non a caso sabato in sala stampa Pioli si era sbilanciato in questo senso.