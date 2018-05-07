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Badelj-Pioli: quando il futuro sta in un semplice abbraccio

Come riporta giustamente La Nazione l'abbraccio di ieri a fine partita tra Pioli e Badelj è stato davvero molto emozionante. Questo è il classico caso quando un abbraccio non è difficile da tradurre:...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 maggio 2018 10:02
Badelj-Pioli: quando il futuro sta in un semplice abbraccio - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj, Pioli
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Come riporta giustamente La Nazione l'abbraccio di ieri a fine partita tra Pioli e Badelj è stato davvero molto emozionante. Questo è il classico caso quando un abbraccio non è difficile da tradurre: l’allenatore viola ha capito che il croato vuole rimanere e prolungare il suo contratto. Per Firenze, per la maglia viola e, perché no, per il ricordo di Astori. Non a caso sabato in sala stampa Pioli si era sbilanciato in questo senso.

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