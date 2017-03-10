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Badelj: "Non è escluso che rimanga. Ho un contratto fino al 2018. Il mio agente e la società..."

Parole interessanti quelle di Milan Badelj al Corriere Dello Sport-Stadio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 marzo 2017 09:11
Badelj: "Non è escluso che rimanga. Ho un contratto fino al 2018. Il mio agente e la società..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 18.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 18.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Sulle pagine odierne de Il Corriere Dello Sport - Stadio, vi è un'intervista al centrocampista croato Milan Badelj. Ecco le sue dichiarazioni:

"Non ho pensato molto al mercato e comunque non in questo inverno ma la scorsa estate. Di me e del mio futuro ne hanno parlato più i media che altro. Il mio agente doveva provare a chiarirsi subito con la Fiorentina, invece ha lasciato passare troppo tempo e non ha sicuramente aiutato a trovare una soluzione. Adesso ho un contratto fino al 2018 e non è escluso che resti a Firenze. Spero che il mio agente e la società riescano a chiarirsi".

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