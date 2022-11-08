Azione da manuale e gol di Bonaventura. La Serie A celebra la Fiorentina: "Salite sulla giostra viola"

Dopo il trionfo a Marassi della Fiorentina sulla Sampdoria. La Lega Serie A celebra il primo gol segnato da Bonaventura ai blucerchiati. Un'azione partita da Christian Kouamé che, con un passaggio, ta...

Dopo il trionfo a Marassi della Fiorentina sulla Sampdoria. La Lega Serie A celebra il primo gol segnato da Bonaventura ai blucerchiati. Un'azione partita da Christian Kouamé che, con un passaggio, taglia il campo e serve Jonathan Ikoné. Il francese porta palla e serve Dodò che serve il centrocampista italiano in mezzo all'area di rigore che anticipa la difesa ligure e porta i viola in vantaggio: "Prego, salite pure sulla giostra viola" il commento della Serie A.

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