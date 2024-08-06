Avv. Di Cintio spiega: "Gudmundsson? In caso di condanna, la Fiorentina potrà risolvere il contratto"

L'avvocato e fondatore dello studio legale DCF Sport Legal ha parlato dei possibili scenari legati al processo in Islanda

Albert Gudmundsson è ad un passo dal vestire la maglia viola in vista della prossima stagione. Una delle preoccupazioni che investe la Fiorentina e i suoi tifosi sono le vicende extracampo che hanno coinvolto il giocatore, le stesse che ad ottobre condurranno il talento islandese ad affrontare un processo a Reykjavik per le accuse di "cattiva condotta sessuale". L'avvocato Cesare Di Cintio, fondatore dello studio legale DCF Sport Legal, intervistato da CalcioGenoa.it, ha parlato dei possibili scenari che si potrebbero verificare in caso di un'eventuale condanna. Queste le sue parole:

"Albert Gudmundsson è accusato di ‘cattiva condotta sessuale’ in Islanda. In un primo momento il caso era stato archiviato, ora riaperto. Innanzitutto cosa rischia il calciatore?

Il calciatore risulta indagato in Islanda per condotte extra sportive costituenti reato. La giustizia italiana sul punto non ha giurisdizione e quindi è difficile dire cosa possa rischiare a titolo di eventuale condanna visto che bisognerebbe prender come parametro le leggi islandesi.

Se Gudmundsson dovesse trasferirsi in prestito alla Fiorentina, la società viola potrebbe ‘rispedire indietro’ il giocatore al Genoa?

In assenza di condanne vigono sempre i contratti di lavoro, quindi, in caso di cessione a titolo temporaneo saranno efficaci le norme sportive che regolano i rapporti e gli accordi tra le parti. Tuttavia anche in questo caso la società cessionaria (la Fiorentina) può, ove dovessero ricorrere le condizioni illustrate in precedenza, a norma dell’art.11.6 del contratto collettivo FIGC-LNPA- AIC, chiedere la risoluzione del contratto, mentre la società cedente (il Genoa) avrà diritto ‘di pretendere il ripristino, con decorrenza dalla data di risoluzione, dell’originario rapporto tra essa e il calciatore fino al termine originariamente previsto per tale rapporto. La società cedente decade dal diritto di ripristino decorsi 15 giorni da quello in cui ha ricevuto informazione della risoluzione, informazione della quale è in ogni caso onerato il calciatore che deve provvedervi in forma scritta. Il ripristino deve esser esercitato, dandone comunicazione scritta al Calciatore, alla Lega ed alla Federazione".

Nico Gonzalez ha chiamato Palladino, gli ha detto che vuole lasciare la Fiorentina. Il retroscena

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