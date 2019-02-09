Aurelio De Laurentiis ha un sogno, mettere Chiesa al fianco di Insigne. Quella promessa di Diego Della Valle...
Aurelio De Laurentiis in testa, da anni, ha una missione ambiziosa quanto complessa: mettere Federico Chiesa al fianco di Lorenzo. Ma sì, perché continuare a tenere lontani questi figli del talento se...
A cura di Redazione Labaroviola
09 febbraio 2019 12:11
Aurelio De Laurentiis in testa, da anni, ha una missione ambiziosa quanto complessa: mettere Federico Chiesa al fianco di Lorenzo. Ma sì, perché continuare a tenere lontani questi figli del talento separati dalla nascita? Chiesa al Napoli, con Insigne capitano: è il progetto che il presidente vorrebbe ricamare con il collega Diego Della Valle. Che, parole di De Laurentiis, quando deciderà di vendere il suo pupillo avvertirà per primo il vecchio e caro amico.
Corriere dello Sport