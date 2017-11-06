ASTORI, PIOLI E QUELLE PAROLE CHE HANNO FATTO ARRABBIARE I TIFOSI VIOLA. DELLA VALLE RISPONDE?

Siamo nel post partita di Fiorentina-Roma e davanti ai microfoni si presentano il capitano Davide Astori e, come di consueto, Stefano Pioli.Il tecnico ha annunciato: "Il nostro modello da seguire è la...

Siamo nel post partita di Fiorentina-Roma e davanti ai microfoni si presentano il capitano Davide Astori e, come di consueto, Stefano Pioli.

Il tecnico ha annunciato: "Il nostro modello da seguire è la Sampdoria, anche loro lo scorso anno hanno avuto dei passaggi a vuoto sfiorando la zona retrocessione, ora però stanno raccogliendo i frutti di questo anno di transizione"

Il capitano invece ha detto: "Sconfitta contro la Roma? I tifosi non ci possono dire niente, stiamo facendo quello che ci si aspettava"

Probabilmente, se i due si fossero messi d'accordo non avrebbero fatto arrabbiare cosi tanto i tifosi della Fiorentina come hanno fatto.

Punto primo. Sampdoria. Dire il nostro modello è la Sampdoria è un'offesa alla storia anche recente della Fiorentina. Con tutto il rispetto, stiamo parlando una squadra che non conosce l'Europa e che quest'anno, suo anno migliore, è sesta in classifica.

Sia chiaro, Pradé ha fatto un lavoro strepitoso in Liguria, proprio lui che è stato cacciato dalla società ACF per dar spazio a Corvino. Con lui alla guida tecnica della società viola la Fiorentina era al vertice in Italia e giocava per vincere l'Europa League.

Cacciare un direttore sportivo, per poi prendere come modello lui due anni dopo, vuol dire in qualche modo bocciare parzialmente il lavoro di Corvino.

Il modello de seguire dovrebbe essere il Napoli, società che ha le stesse entrate della Fiorentina e che ha la stessa politica imprenditoriale dei Della Valle, quella dell'autofinanziamento. Il Napoli. Che é in testa al campionato e che gioca la Champions League. Non la Sampdoria. Con tutto il rispetto per i blucerchiati.

Passiamo ad Astori. Le sue parole sono gravi perché le dice il capitano e il leader dello spogliatoio. La gestione societaria e la campagna acquisti di Corvino non devono diventare un alibi per lo spogliatoio. Potrebbe avere un effetto boomerang proprio per le motivazioni dei giocatori e per il proseguo del campionato.

Prendere quattro gol in casa dalla Roma e avere 6 sconfitte in 12 partite non può e non deve essere una normalità.

La metà classifica attuale della Fiorentina sono la vittoria (per modo di dire) di coloro che quest'estate hanno criticato aspramente la proprietà e la società, dato che la loro accusa era quella di aver smantellato la squadra ed averla indebolita per una frustrante metà classifica. Per adesso stanno purtuppo avendo ragione loro.

Se lo stesso capitano conferma la normalità di un campionato del genere tutto diventa ancora più preoccupante.

Bisogna riflettere.

La realtà attuale della Fiorentina sta emergendo, i numeri sono impietosi. Ci si aspetta un segnale dalla proprietà. Sarebbe la cosa più logica e naturale, ma purtroppo anche la più lontana. I Della Valle si faranno sentire?

Flavio Ognissanti