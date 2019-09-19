Astori ha sempre il suo posto nello spogliatoio del Franchi. La Fiorentina gli ha lasciato posto e armadietto segnato
Bel gesto della Fiorentina che ha lasciato il posto nello spogliatoio dello stadio Franchi di Davide Astori intatto, non solo, ha anche messo la foto del capitano viola con la maglia della stagione in...
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2019 18:35
Bel gesto della Fiorentina che ha lasciato il posto nello spogliatoio dello stadio Franchi di Davide Astori intatto, non solo, ha anche messo la foto del capitano viola con la maglia della stagione in corso trattandolo come un giocatore attuale della squadra. Un gesto che vale molto più di mille parole. Ecco la foto dello spogliatoio viola