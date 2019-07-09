Asse di mercato col Sassuolo, Fiorentina interessata a Kevin Prince Boateng. Lirola...

Secondo quanto riportato questa mattina da La Nazione, la Fiorentina starebbe pensando a Kevin-Prince Boateng, centrocampista offensivo e attaccante in uscita dal Sassuolo. e reduce dal prestito al Ba...

A cura di Redazione Labaroviola 09 luglio 2019 12:09

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