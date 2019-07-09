Asse di mercato col Sassuolo, Fiorentina interessata a Kevin Prince Boateng. Lirola...
Secondo quanto riportato questa mattina da La Nazione, la Fiorentina starebbe pensando a Kevin-Prince Boateng, centrocampista offensivo e attaccante in uscita dal Sassuolo. e reduce dal prestito al Ba...
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2019 12:09
Secondo quanto riportato questa mattina da La Nazione, la Fiorentina starebbe pensando a Kevin-Prince Boateng, centrocampista offensivo e attaccante in uscita dal Sassuolo. e reduce dal prestito al Barcellona. Un'operazione che potrebbe svilupparsi più avanti ma che vede il club viola vigile sull'evolversi della situazione intorno al calciatore ghanese. Su di lui anche il Brescia. La pista Lirola rimane calda, ma le richieste alte degli emiliani stanno frenando la trattativa