Ascari: "Mastantuono è un colpo fuori dal normale. Il suo ruolo ideale è giocare dietro la punta"

Il procuratore sportivo Eugenio Ascari è intervenuto al Pentasport per parlare della trattativa tra la Fiorentina e il Real Madrid per Franco Mastantuono

Ecco le parole di Eugenio Ascari al Pentasport: "La mia prima impressione su Mastantuono è che è un colpo fuori dal normale, il Real Madrid ha investito 45 milioni con bonus a salire fino a 70 milioni, se la Fiorentina debba affrontare delle difficoltà nella trattativa è evidente, il Real preferirebbe girarlo alla Fiorentina, per agevolare una utilizzazione superiore rispetto ad altre squadre che hanno altre esigenze.

La strada delle trattative con il Real Madrid è stata aperta da Nico Paz con il Como, un percorso poi seguito anche con Endrick con il Lione e Valdepenas è un altro giocatore che si inserisce nell'esperimento.

L'arrivo di paratici ha cambiato le prospettive e la credibilità della Fiorentina è cresciuto in maniera esponenziale, pensiamo ad Atta, che è stato strappato a grandi squadre con una cifra non esorbitante, ma non solo, anche con Oulai e Valdepenas. L'arrivo di Atta è stato lo spartiacque tra la vecchia e la nuova Fiorentina.

La formula alla Nico Paz non può essere la stessa per Mastantuono perché il Real ci punta sul ragazzo, ha fatto un investimento importante e non vuole perderlo, se comunque la Fiorentina riuscisse con qualsiasi formula a far arrivare il giocatore alla Fiorentina sarebbe comunque gradito.

Lui è nato da trequartista e poi utilizzato anche da esterno alto, Grosso gioca con gli esterni alti, vedendo anche come ha giocato al sassuolo con Berardi, ma se dovesse restare Kean, allora la parte realizzativa sarà garantita da lui, poi Grosso potrebbe cambiare idea sul ruolo, alternando un 4-3-3 ad un 4-3-2-1, dove il gioco di Mastantuono sarebbe quello ideale. Il giocatore può giocare entrambi i ruoli, ma dietro la punta, credo sia il ruolo dove si possa esprimere al meglio.