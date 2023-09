Arthur: “Italiano ha mantenuto la promessa. Beltran mi ha sorpreso. So che posso tornare alla Juventus”

Arthur ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS, queste le parole del centrocampista della Fiorentina:

Cosa ti danno Firenze e Fiorentina che altri posti non ti hanno dato?

La verità è che da quando sono arrivato mi sono adattato molto bene. Prima di venire ho parlato con l’allenatore (Italiano ndr), mi ha detto come voleva che la squadra giocasse e così è. Quindi tutto perfetto.

Qual è il segreto della rinascita di Arthur?

-La preparazione, ho avuto momenti difficili, ma ho continuato a lavorare e ora arriva il bello. Lavora, lavora, lavora e ora è il momento di divertirsi. Quando è iniziato il campionato mi sentivo molto bene fisicamente e mentalmente, mi sono adattato velocemente a Firenze. Ho fatto un ottimo precampionato. E sono contento del mio livello.

Vedi un Arthur più calmo. Più maturo. Credi?

-Certamente sì. Meglio che mai. Mi sento più maturo. Fisicamente migliore. Ho iniziato a lavorare sulla parte mentale, su cui non lavoravo prima, e sono migliorato. Quando sei nella tua zona di comfort, non vedi le cose che stai sbagliando e non apri la mente per migliorare, ma quando arriva la parte difficile devi fare qualcosa per sistemare la situazione, per migliorare. Ho imparato dai brutti momenti che ho avuto, dagli infortuni. Ho avuto l’umiltà di riconoscerlo e cercare di migliorare.

Avevi altre offerte… perché hai optato per la Fiorentina?

La verità è che è stato dopo aver parlato con l’allenatore. In quel momento ho capito che dovevo venire qui, alla Fiorentina. La conversazione che ho avuto con lui, quello che mi ha detto. Avevo già visto le partite della Fiorentina la scorsa stagione, come giocavano… Ho fatto una buona scelta.

Senti che il calcio sta diventando più fisico. Più difficile per giocatori di talento come te.

-Il calcio si è evoluto molto. Se si confrontano i dati fisici delle partite di cinque anni fa si percorrono forse la metà dei chilometri di quello che abbiamo fatto oggi. Il calcio continua a migliorare. Abbiamo più tecnologia che ci aiuta negli allenamenti, lavoriamo sempre di più in palestra, ma in campo bisogna avere creatività, ma quella è innata nel giocatore. La parte fisica è molto importante per come si gioca oggi il calcio, ma il talento per dribblare o fare assist deve esserci. Se mescoli entrambe le cose, la combinazione è molto potente.

Una delle tue sfide in sospeso è essere più regolare… La Fiorentina è l’ideale per questo?

Sì, non solo per la partita della Fiorentina. Sono stato sfortunato con gli infortuni perché essendo il calcio uno sport di contatto possono succedere cose. Ora mi sento molto bene, fisicamente perfetto, quasi nella mia forma migliore. Sono molto concentrato sull’avere un’ottima stagione. Quando mi ha chiamato l’allenatore gli ho detto: “Voglio andare adesso, per iniziare il prima possibile e così adattarmi più velocemente alla squadra e allo stile di gioco”.

Hai avuto momenti brutti, che autocritica fai?

Ci sono molte cose che quando sei giovane non vedi. Non hai molta esperienza sul campo: come finire un’azione, lanciare più a lungo… questo deriva dalle partite. Ho avuto la fortuna di giocare in grandi squadre e di imparare dagli ottimi giocatori che ho avuto come compagni e allenatori. Non inizierai a giocare a 20 anni e saprai tutto.

Che messaggi invii ai critici che credono che Arthur sia stato vittima di un arrivo troppo precoce nel calcio europeo?

Abbiamo esempi di giovanissimi che giocano ad altissimo livello. Bisogna adattarsi il più velocemente possibile, ma tutti commettono errori. Devi avere l’umiltà di sapere dove hai sbagliato e ascoltare. Se le critiche sono costruttive, ti fanno bene.

In Spagna ci sono molte speranze riposte in Vitor Roque ed Endrick… Come sono? Cosa consiglieresti loro?

-Godere. Poi dovranno avere la testa concentrata, visto che hanno il talento. Sono molto buoni, sono delle crepe. Vitor ed Endrick stanno facendo ottime partite e ora dovranno ascoltare chi ha esperienza. Il sogno di ogni giocatore brasiliano, fin da bambino, è arrivare in Europa, nelle grandi squadre. Gioca la Champions League, ma prima devi divertirti.

Cosa ti è successo al Liverpool?

Non vedevo davvero l’ora di giocare in un campionato diverso. Andava tutto molto bene in una grande squadra, ma in allenamento ho avuto un infortunio… È stata dura, mentalmente molto dura, ma si impara anche. Ora mi guardo indietro e ottengo qualcosa di produttivo dall’infortunio. Ho iniziato a lavorare sulla parte mentale, sull’alimentazione, sul riposo e sul sonno. È stata sfortuna, ma ormai appartiene al passato.

Ti è mai venuto in mente di gettare la spugna? Dici che avevi bisogno di un aiuto esterno, spiegati.

Sono stato molto fortunato ad avere la mia famiglia, il mio compagno, che mi ha aiutato perché era difficile, perché pensi: “Mio Dio, quando tornerò…. “Ora è il momento della sala operatoria.” Non mi è mai passato per la mente di gettare la spugna, perché so di aver fatto tanti sacrifici per arrivare qui. So di essere ancora giovane e di avere ancora tanto calcio da giocare. Non è stato facile. Ho fatto lavoro psicologico non solo per il calcio, ma per la vita in generale. Tutti dovrebbero farlo perché mi ha aiutato molto.

Nonostante sia stato ad Anfield solo per una stagione, ha lasciato una grande immagine…

Il Liverpool mi ha sorpreso molto. I tifosi sono incredibili, ma all’interno del club tutto ha il volto di Klopp. È una famiglia. C’è sempre qualcuno che vuole aiutare gli altri, dal primo operaio al presidente. Al Liverpool se vince uno, vince tutto. Se perdi, perdono tutti.

Com’è Klopp?

Come allenatore è fantastico, sia in campo che fuori, entrano in gioco la persona e il carattere. E nonostante tutto ciò, il modo in cui gestisce la squadra è impressionante. Ho solo cose belle da dire su di lui.

La Fiorentina ha fatto un ottimo anno l’anno scorso: due finali, c’è pressione per fare qualcosa di più?

Non credo ci siano pressioni, ma c’è voglia di mettere la ciliegina sulla torta visto che sono state raggiunte due finali. La squadra è stata molto rafforzata, con più esperienza. C’è un lavoro da allenatore che va avanti da due anni. Alla Fiorentina mi ha sorpreso la voglia che c’è di vincere, di fare qualcosa di importante. È un hobby e una città che respira calcio. Non siamo concentrati solo sulla Conference o sul campionato, ma sappiamo che se tutti danno un po’ di più possiamo andare oltre. Quindi forse possiamo vincere titoli e persino andare in Champions League.

L’argentino Lucas Beltrán è caduto in piedi alla Florentina…

La verità è che non lo conoscevo molto bene, ma da quando è arrivato mi ha sorpreso molto. Un attaccante che viene in gioco, che fa tanti movimenti tra le linee, che ha molta qualità con i piedi, scende al centro… Contribuisce tantissimo per noi.

C’è una rinascita del calcio italiano?

-In Champions League la scorsa stagione sono arrivate ai quarti: Inter, Napoli, Milan… Il campionato italiano adesso è ad altissimo livello, con grandi squadre che hanno fatto un grande investimento. Alla Fiorentina. È sicuramente uno dei campionati più forti al mondo adesso.

Alla Fiorentina è in prestito dalla Juventus… ti vedi capace di tornare?

-Certamente sì. Adesso la mia mente è concentrata sulla Fiorentina, ma non dimentico che ho un contratto con la Juventus, che sono un loro giocatore e nutro enorme rispetto per loro. Ho sempre avuto un buon rapporto con loro, ma il mio impegno è fare bene questa stagione e vedremo cosa succederà.

Con il Brasile sei stato fondamentale per il successo della Copa América 2019, sogni di ritornare?

Arrivare nella squadra brasiliana è uno dei miei obiettivi. So che può arrivarci, ma per farlo devo fare bene alla Fiorentina. Una delle mie ambizioni è quella di partecipare alla Copa América del 2024, sono stato già molto fortunato a vincere quella del 2019 in Brasile.

Diniz adesso è l’allenatore, hai avuto sue notizie?

Avevo già parlato con lui prima. Abbiamo alcuni amici in comune. Sta molto bene. I tifosi sono felici. È un grande allenatore, adoro il suo stile di gioco. Tutte le squadre che allena giocano molto bene, ma non so se Ancelotti verrà o no, ma se arriva Ancelotti va da sé che è un grande allenatore. I numeri parlano chiaro, visto che è un allenatore che ha fatto molto bene ovunque sia andato e abbia vinto titoli. Non sono io a decidere chi sarà l’allenatore della Nazionale, ma entrambi sono di altissimo livello e possono contribuire molto alla squadra brasiliana. E spero di poter lavorare con uno dei due (ride).

Il Brasile non ha finito di esibirsi negli ultimi Mondiali, perché?

-Nella nazionale c’è molta pressione, devi vincere sempre, non importa se si tratta di un’amichevole, di una Copa América, di un Mondiale… i tifosi sono abituati a vincere sempre perché sono gli unici questo è un quattro volte campione del mondo. La responsabilità è molto grande, ma anche le altre squadre fanno le cose molto bene. Alla fine, qualunque sia l’allenatore, quello che devi fare è mettere su un gruppo e iniziare a lavorare e con il numero di giocatori che ci sono in Brasile…

Al Gremio ti è piaciuto giocare a calcio più che altrove?

Non credo che sia stato così, è ovvio che quando sono diventato professionista è stato come: ‘Ho realizzato un vero sogno.’ Era nel Gremio da quando aveva 14 anni, quando era nelle giovanili andava allo stadio a vedere le partite. È una squadra alla quale devo molto da quando sono diventato professionista lì, e ho dei bellissimi ricordi, ma in Europa ho dei ricordi molto belli. Ora mi diverto davvero a tornare ai miei massimi livelli ed è un momento importante nella mia carriera e mi sto divertendo moltissimo.

C’è un boom di giocatori che sono tornati nel campionato brasiliano… ti vedi tornare al Brasileirao?

Ancora non lo so, perché non guardo molto al lungo termine, più al breve termine, ma sicuramente se un giorno dovessi tornare in Brasile, che non è adesso, il Gremio sarebbe la prima opzione e forse la solo uno. Ho un affetto molto grande per il club.

Luis Suárez parte per il Gremio. Hai parlato con lui?

Quando ero lì e non si sapeva se andavo o no, l’ho chiamato e gli ho detto: ‘Gordo, per favore vai adesso, se vuoi ti pago il volo. (ride) Sono sicuro che ti sentirai molto bene, è un club e una città top. Non ti mancherà nulla.” Ho tanti amici sindacalisti e seguo la Gilda e Luis sta benissimo, appena arrivato era già adattato. Sono felice per lui e per Gremio (ride).

-Anche tu conosci molto bene Neymar, sei rimasto sorpreso che sia andato in Arabia?

Non ho parlato con lui dell’argomento, ma sicuramente la decisione è stata molto importante nella sua carriera. Non so cosa stesse succedendo al PSG con lui, né come fosse la sua testa. Ha recuperato la parte fisica da giocatore visto che non era al 100%, la prima partita (con l’Al HIlal) l’ha fatta già molto bene. È un grande amico, spero che faccia bene e gli auguro tutta la fortuna del mondo, ma alla fine è stata una sua decisione.

Il Barça cercava il 5 dopo la partenza di Busquets. Hai parlato con Xavi?

No, non ho parlato con Xavi. Tutti sanno che ho un grande amore per il Barcellona, ​​è stato il mio primo club in Europa. Il club che seguo da quando ero piccolo e ho seguito il club grazie a Xavi. L’ho sempre amato come giocatore. Ora stanno facendo molto bene, hanno vinto il campionato la scorsa stagione e penso che abbiano un’ottima squadra. Ti auguro buona fortuna per il Barcellona e per Xavi.

-Pensa che l’instabilità della panchina del Barça, da Valverde a Setién, abbia pesato sulla squadra culé?

Non credo. Ad esempio con Valverde, dopo il secondo mese di allenamento al Barcellona, ​​era già titolare. Valverde è stato l’allenatore che ha optato per me. Ho imparato molto da lui, sapevo che era molto giovane e che era appena arrivato in Europa e cercava di aiutarmi e mi parlava. E con Quique (Setién) ho avuto un rapporto molto rispettoso. Prima di partire per la Juventus ho parlato con lui di quello che stava succedendo, di cosa credevo e di cosa stava facendo la società.

Il 28 ottobre vinse un Clásico 5-1 contro il Real Madrid (2018), quest’anno si giocherà lo stesso giorno…

(ride) Se non avrò la partita con la Fiorentina la guarderò perché mi piace tantissimo guardare il calcio.

Quali sfide devi ancora affrontare?

Il primo a tornare nella squadra brasiliana e poi ad avere regolarità nella Fiorentina. Ho raggiunto un buon livello, ma posso migliorare ancora. Tra meno di un mese arriva una chiamata dal Brasile…

