ARRIVEDERCI ROMA, FIRENZE SOGNA LUCIANO IL TIFOSO VIOLA

Adesso è ufficiale, Spalletti lascia la Roma. Il grande sogno può diventare realtà. Ecco cosa serve per portarlo a Firenze. L'ingaggio non serve...

È il grande sogno per la panchina viola, Luciano Spalletti rappresenta per tutti, addetti ai lavori, tifosi e società il grande obiettivo per il futuro tecnico della Fiorentina. Un allenatore che muoverebbe davvero la piazza e il morale dei tifosi.

Il suo divorzio da Roma dopo questa sera è ormai ufficiale, lo aveva annunciato Luciano Spalletti, senza nessun titolo avrebbe lasciato ufficialmente la Roma. Dopo questa sera, con l'eliminazione dalla Coppa Italia, il dentro o fuori del tecnico giallorosso ha ormai una fine. Sarà addio.

In questo momento entra in gioco la Fiorentina, la società viola vuole Spalletti, è il grande obiettivo della famiglia Della Valle. Sarebbe un rilancio pazzesco sia nei confronti delle rivali in campionato e sia nei confronti di una piazza che ormai è arrivata alla dura contestazione nei confronti della proprietà marchigiana.

La Fiorentina vuole Spalletti, Spalletti vuole la Fiorentina. Da gran tifoso viola dichiarato qual'è, Luciano verrebbe di corsa sulla panchina viola, è il suo grande sogno. Sarebbe disposto anche a ridursi l'ingaggio pur di allenare a Firenze. Il problema restano solo i programmi della società viola, se la Fiorentina sarà convincente sotto il profilo della chiarezza degli obiettivi e dei programmi il grande sogno del popolo viola sarà realtà.

Flavio Ognissanti