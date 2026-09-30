Argentina-Bolivia, le scelte di Scaloni: Nico Paz titolare, Mastantuono parte dalla panchina

Il ct argentino premia il trequartista del Como. Mastantuono asso di scorta

L'Argentina si appresta a scendere in campo nell'amichevole di Córdoba contro la Bolivia, in un test fondamentale per valutare il nuovo corso tattico e le giovani risorse della Albiceleste. In un match che vede l'assenza iniziale di Lionel Messi (riservato per i prossimi impegni), gli occhi della critica e dei tifosi erano puntati soprattutto sui due gioielli del centrocampo offensivo: Nico Paz e Franco Mastantuono.Nel consueto ballottaggio della vigilia, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha sciolto le riserve orientandosi per l'inserimento dal 1' del trequartista del Como.

Franco Mastantuono comincerà dunque l'incontro dalla panchina. Il talentuoso fantasista, già protagonista con la maglia della Fiorentina, rappresenta per l'Argentina una soluzione di enorme impatto a gara in corso. Lo stesso Scaloni, in conferenza stampa, non ha escluso la possibilità di vederli giocare insieme nel prosieguo del match o in futuro: "Vederli insieme è una possibilità, li abbiamo provati in allenamento e prima o poi accadrà".