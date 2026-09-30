Ceccarini rivela: “Per Amatucci la Fiorentina ha mantenuto il 20% sulla futura rivendita”

Il centrocampista classe 2004 si è preso subito il posto da titolare nel Deportivo: sei gare dall’inizio e un assist

La Fiorentina continua a tenere un occhio sul percorso di Lorenzo Amatucci, uno dei prodotti del settore giovanile viola che ha trovato in Spagna l'ambiente ideale per imporsi. A fare il punto sulla situazione è stato Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, che ha sottolineato come il club gigliato abbia mantenuto il 20% sulla futura rivendita del centrocampista.

Amatucci è passato ufficialmente al Deportivo La Coruña in estate per 2,5 milioni di euro più bonus, firmando un contratto fino al 2031. La formula consente dunque alla Fiorentina di conservare una percentuale importante su un'eventuale futura cessione del giocatore.

E i primi mesi in Liga stanno dando ragione al giovane centrocampista. Amatucci si è conquistato immediatamente la fiducia del Deportivo: sei presenze nelle prime sette giornate, tutte da titolare, per un totale di 540 minuti, con anche un assist all'attivo.

Numeri che raccontano soprattutto la continuità conquistata dal classe 2004, già protagonista nella passata stagione con il Las Palmas, dove aveva collezionato 40 presenze, 38 da titolare, per 3.338 minuti e quattro assist.

Per la Fiorentina si tratta quindi di un'operazione da seguire con attenzione: il club ha incassato dalla cessione e, grazie alla percentuale mantenuta sulla futura rivendita, potrebbe beneficiare ulteriormente dell'eventuale crescita del centrocampista.