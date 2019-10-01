Arens: "Ribery non ha mai giocato così bene, può diventare una bandiera. In campo è come un allenatore"

Queste le parole di Phillip Arens inviato della Bild a Tuttomercatoweb.com: "L'impatto di Ribery nella Fiorentina?: "Sono stato mercoledì scorso a vedere la squadra dal vivo coi tifosi, a sostenere la...

Queste le parole di Phillip Arens inviato della Bild a Tuttomercatoweb.com: "L'impatto di Ribery nella Fiorentina?: "Sono stato mercoledì scorso a vedere la squadra dal vivo coi tifosi, a sostenere la mia squadra. Non so se abbia mai giocato così bene... E' per questo che i fiorentini già lo adorano, onora la maglia. E' felice a Firenze, per questo gioca già così. Se continuerà in questo modo, sarà una bandiera viola. In campo è come un allenatore, segue i giovani come Castrovilli e Chiesa. E' davvero forte e penso che alla Fiorentina servisse uno così".