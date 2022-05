Aquilani esulta: “Vinciamo sempre, non è normale. Questi ragazzi devono giocare in prima squadra”

Alberto Aquilani, allenatore della Fiorentina Primavera, dopo la quarta Coppa Italia vinta con la Primavera viola, questa volta contro l’Atalanta nella finale giocata a Venezia, ha parlato a Sportitalia, queste le parole del tecnico viola:

“Quello che stiamo facendo non è normale, è la quarta finale consecutiva che vinciamo, bisogna fare i complimenti ai ragazzi, sono commosso, questo è lo spirito che serve ai ragazzi per fare carriera e per fare i calciatori nella loro vita. Corradini lo abbiamo avanzato, non doveva fare la punta, doveva giocare in una posizione intermedia ma era distrutto, ha fatto un gol incredibile, io l’ho voluto fortemente, va dato credito a questi ragazzi, hanno fatto qualcosa di storico. Qualcuno deve pensare a loro in grande, è arrivato questo momento, non siamo strutturati per vincere sempre. Dopo il Covid abbiamo fortemente in qualcosa, i giovani ci stanno, non puoi essere pronto se non giochi mai in serie A, è arrivato il momento di farli giocare, se lo meritano, capisco che ci sono pressioni ma questi ragazzi hanno bisogno di avere delle occasioni”

