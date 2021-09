Aquilani affitta la sua casa di Roma a Josè Mourinho. Al suo interno anche il cinema

Non ha mai smentito i rumors che lo vedevano protagonista di un’importante ristrutturazione di un appartamento a Palazzo Taverna, edificio storico di Roma tra Castel Sant’Angelo e Piazza Navona perché, in fondo, a José Mourinho non dispiaceva avere un po’ di privacy, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Ma a Roma non è sempre facile e così, da ieri, si è saputo che la casa in cui vive il tecnico con la moglie Matilde dallo scorso primo settembre non è nel centro storico, ma ai Parioli, a pochi metri da quella del presidente Dan Friedkin.

Ad avergliela affittata l’ex calciatore, e ora allenatore della Primavera della Fiorentina, Alberto Aquilani. La casa ha una sala cinema al suo interno, pezzi di arredamento unici e una splendida vista sulla capitale. Mourinho non ha però abbandonato l’idea di avere come punto di riferimento anche l’appartamento di Palazzo Taverna, magari per ospitarci amici e parenti. Ai Parioli, invece, José ci abita da una decina di giorni e ha già iniziato a scoprire il quartiere, tra il grande stupore di residenti e vicini di casa. Lo scrive ForzaRoma.info

ITALIANO AVVISA AMRABAT: “DEVE ADATTARSI, NON PUO SAPER FARE SOLO UN RUOLO”