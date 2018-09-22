Antognoni: "Pjaca non è ancora al 100% e al livello dei suoi compagni di squadra"
Giancarlo Antognoni ha parlato nel pre partita di Fiorentina Spal, ecco le sue parole a Sky:"Pjaca rispetto agli altri è un po' indietro, non è ancora al 100%, viene da Mondiale che l'ha gratificato....
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2018 17:36
Giancarlo Antognoni ha parlato nel pre partita di Fiorentina Spal, ecco le sue parole a Sky:
"Pjaca rispetto agli altri è un po' indietro, non è ancora al 100%, viene da Mondiale che l'ha gratificato. Pian piano raggiungerà la forma e la condizione degli altri compagni, per noi è importante perché davanti ci servono giocatori capaci di saltare l'uomo e liberare Simeone per il gol".