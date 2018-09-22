Antognoni: "Pjaca non è ancora al 100% e al livello dei suoi compagni di squadra"

Giancarlo Antognoni ha parlato nel pre partita di Fiorentina Spal, ecco le sue parole a Sky:"Pjaca rispetto agli altri è un po' indietro, non è ancora al 100%, viene da Mondiale che l'ha gratificato....

A cura di Redazione Labaroviola 22 settembre 2018 17:36

Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni

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