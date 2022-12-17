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Antognoni: "L'amore di Firenze vale più di 100 scudetti. Mondiale '82? Fui onesto"

Non saltai il Mondiale grazie al professor Mennonna

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2022 09:54
Antognoni: "L'amore di Firenze vale più di 100 scudetti. Mondiale '82? Fui onesto" - MILAN, ITALY - JULY 26: Giancarlo Antognoni looks on during the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
MILAN, ITALY - JULY 26: Giancarlo Antognoni looks on during the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
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Giancarlo Antognoni, "Unico 10" della Fiorentina, ha così parlato al Tirreno: "Ho vinto poco, ma l'amore di Firenze per me vale più di 100 scudetti. Roma e Juve fecero pressing, ma io non tradii mai la squadra e la città. Mondiale? Nell'82 fui onesto con Bearzot. Sarei stato un peso per la squadra, la botta al collo del piede era troppo dolorosa. Martina mi colpì con il ginocchio rischiai davvero di saltarlo quel Mondiale. Poi non andò così e va ringraziato soprattutto il compianto prof Mennonna".

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