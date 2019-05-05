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Antognoni: "La società vuole migliorare la situazione. Chiesa spero resti ma capisco che..."

Giancarlo Antognoni ha parlato pochi minuti prima di Empoli-Fiorentina, queste le sue parole:"Spero che Chiesa rimanga a Firenze perché è per noi un punto di forza. Però capisco che oggi i calciatori...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 maggio 2019 14:07
Antognoni: "La società vuole migliorare la situazione. Chiesa spero resti ma capisco che..." - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
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Giancarlo Antognoni ha parlato pochi minuti prima di Empoli-Fiorentina, queste le sue parole:

"Spero che Chiesa rimanga a Firenze perché è per noi un punto di forza. Però capisco che oggi i calciatori hanno importanza a livello contrattuale e quindi rispettiamo le scelte di tutti. Ribadisco che la società vuole migliorare la situazione attuale".

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