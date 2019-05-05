Antognoni: "La società vuole migliorare la situazione. Chiesa spero resti ma capisco che..."
Giancarlo Antognoni ha parlato pochi minuti prima di Empoli-Fiorentina, queste le sue parole:"Spero che Chiesa rimanga a Firenze perché è per noi un punto di forza. Però capisco che oggi i calciatori...
A cura di Redazione Labaroviola
05 maggio 2019 14:07
Giancarlo Antognoni ha parlato pochi minuti prima di Empoli-Fiorentina, queste le sue parole:
"Spero che Chiesa rimanga a Firenze perché è per noi un punto di forza. Però capisco che oggi i calciatori hanno importanza a livello contrattuale e quindi rispettiamo le scelte di tutti. Ribadisco che la società vuole migliorare la situazione attuale".