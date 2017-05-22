Antognoni: "La contestazione ai Della Valle arriva da una minoranza di tifosi viola. Credo che Andrea..."

Dopo quattro anni positivi ci sta che i tifosi non siano contenti di quest'annata non positiva. Quello che ha detto Diego..." così Giancarlo Antognoni

A Firenze, in occasione della presentazione del Memorial Niccolò Galli, parla anche Giancarlo Antognoni, dirigente della Fiorentina. "Quella di Diego Della Valle è un'attenta valutazione del momento, di quel che sta succedendo. Non credo siano tantissimi quelli che contestano la proprietà o l'annata un po' negativa. Credo che la maggioranza sia sempre un po' a favore in un'annata particolare. Va capita l'esternazione dei tifosi ma sulla proprietà credo ci sia, almeno da parte di Andrea, la volontà di proseguire. Un consiglio per i Della Valle e per i tifosi? Ho vissuto anche io questi sei mesi un po' turbolenti. L'annata è un po' negativa, la volontà era cercare di far bene in Europa League, cosa che non è poi avvenuta anche se siamo riusciti in modo rocambolesco e non siamo entrati in Europa. Il malumore, giustamente, c'è, ma credo che la maggior parte sia a favore. Ai tifosi consiglio di seguire quel che hanno sempre fatto: contestare quando c'era da farlo, applaudire quando c'era da farlo. Non è un operato da condannare, solo se si esagera è da rivedere. Quando ci sono annate non positive, dopo quattro anni positivi, un po' di rammarico c'è sempre".

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