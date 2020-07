Antognoni: “Il prossimo anno lotteremo per l’Europa, mi auguro che resti Iachini”

A Sky Sport, nel pre gara di Inter-Fiorentina, ha parlato il dirigente Giancarlo Antognoni. Queste le sue parole:

“Nuovo allenatore? Io mi auguro che Beppe possa restare con noi, questa che sta per finire è stata una stagione molto particolare e adesso ci sarà poco tempo per decidere. Sicuramente nel prossimo campionato vorremo migliorare la nostra posizione e giocarcela per un posto in Europa. Con Iachini a giochi finiti parleremo e decideremo il futuro”

